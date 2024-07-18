Чехия планирует подготовку до 4 тыс. украинских военных ежегодно

Чехия намерена подготовить до 4 тыс. украинских военнослужащих до конца 2024 года и в последующие годы сохранять это количество на том же уровне.

Чехия намерена подготовить до 4 тыс. украинских военнослужащих до конца 2024 года и в последующие годы сохранять это количество на том же уровне.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте президента Украины договоре о сотрудничестве в сфере безопасности с Чехией.

Документ был подписан лидерами двух стран на полях саммита "Европейского политического сообщества" в Великобритании.

"Участники разделяют амбиции по ежегодной подготовке до 4 тыс. украинских военнослужащих в 2024 году и далее в том числе, но не исключительно в рамках Военной тренировочной миссии ЕС для Украины", - говорится в соглашении.

Чехия и Украина также выразили намерение развивать совместные проекты военно-технического сотрудничества.