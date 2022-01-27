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Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов Правительство Чехии одобрило передачу в качестве дара ВС Украины 4 000 артиллерийских снарядов.
Другие страны
27 января 2022 г. 07:55
Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

Правительство Чехии одобрило передачу в качестве дара ВС Украины 4 000 артиллерийских снарядов.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Украинская армия получит снаряды общей стоимостью примерно 37 млн крон (1,5 млн евро). Чешские власти считают данный шаг выражением солидарности с Украиной во время обострения ситуации на ее восточной границе.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее проинформировала журналистов, что речь идет об артиллерийских снарядах калибра 152 мм. Они применяются для гаубиц. Чешские власти, как сказала она, рассматривают и иные варианты помощи Украине.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Ukraynaya 4 min artilleriya mərmisi verəcək

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