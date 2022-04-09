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Чехия передала Украине новую партию вооружения

Чехия передала Украине новую партию вооружения Чехия передала в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 05:16
Чехия передала Украине новую партию вооружения

Чехия передала в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника в Министерстве обороны Чехии.

В Украину прибыли 5 танков Т-72, 5 боевых машин пехоты БМП-1, а также гаубицы и реактивные системы залпового огня.

"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику - я говорю в целом, но по определению ясно, что это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что ушло из Чехии, насчитывает сотни миллионов долларов", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны Чехии.

Источники отказались назвать точное количество поставленного оружия. Также Чехия поставляет Украине переносные зенитно-ракетные комплексы. Более того, в Чехии готовы ремонтировать поврежденную украинскую технику.

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