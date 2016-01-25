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    Чехия отправит в Ирак и Иорданию оружие для борьбы с ИГИЛ

    Премьер-министр: Эту поддержку мы предоставляем иракской и курдской армиям в их борьбе против ИГ

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Правительство Чешской Республики приняло решение предоставить Ираку и Иордании дополнительную военную помощь в форме поставок вооружений. 

    Как передает Report, об этом сообщает Радио Прага.

    "Министерство обороны Чехии передаст иракской и курдской армиям более 6500 автоматов и около 7 млн. патронов на общую сумму 21 млн. крон (777 тысяч евро)", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что поставки будут осуществляться силами Соединенных Штатов.

    "Эту поддержку мы предоставляем иракской и курдской армиям в их борьбе против так называемого Исламского государства", - написал в своем Twitter премьер-министр Богуслав Соботка.

    Кроме этого, министр обороны Чехии Мартин Стропницкий сообщил о планах по передаче Иордании 3,8 млн. патронов для штурмовых винтовок и 3 млн. патронов для автоматов.

    Планируется, что доставку вооружений Иордания обеспечит собственными силами или же с помощью США или Великобритании.

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