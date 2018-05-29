Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Чехия открыла во вторник почетное консульство в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пражская газета Mlada fronta Dnes.

Почетным консулом Чехии в Иерусалиме назначен израильский предприниматель чешского происхождения Дан Проппер. В Праге, как подчеркнуло издание, с открытием почетного консульства связывают прежде всего надежны на расширение экономического сотрудничества.

До конца текущего года, как ранее сообщил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, республика также откроет в Иерусалиме выполняющий функции информационно-культурного центра "Чешский дом".