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    Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме

    До конца года в городе также планируется открыть Чешский дом

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Чехия открыла во вторник почетное консульство в Иерусалиме. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пражская газета Mlada fronta Dnes.

    Почетным консулом Чехии в Иерусалиме назначен израильский предприниматель чешского происхождения Дан Проппер. В Праге, как подчеркнуло издание, с открытием почетного консульства связывают прежде всего надежны на расширение экономического сотрудничества.

    До конца текущего года, как ранее сообщил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, республика также откроет в Иерусалиме выполняющий функции информационно-культурного центра "Чешский дом". 

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