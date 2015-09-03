​Чехия открыла беженцам свободный доступ в Германию

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Власти Чехии предоставили большинству сирийских беженцев, прибывающих в страну из Венгрии, возможность беспрепятственно перебраться в Германию.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом в среду, 2 сентября, заявила официальный представитель чешской полиции Катерина Рендлова.

"Мы предоставим им свободу передвижения при условии, что они в течение семи дней покинут территорию нашей страны и проводим их на вокзал", - цитирует ее заявление чешское информационное агентство CTK.