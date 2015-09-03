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    ​Чехия открыла беженцам свободный доступ в Германию

    Они в течение семи дней должны покинут территорию нашей страны

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Власти Чехии предоставили большинству сирийских беженцев, прибывающих в страну из Венгрии, возможность беспрепятственно перебраться в Германию.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом в среду, 2 сентября, заявила официальный представитель чешской полиции Катерина Рендлова.

    "Мы предоставим им свободу передвижения при условии, что они в течение семи дней покинут территорию нашей страны и проводим их на вокзал", - цитирует ее заявление чешское информационное агентство CTK.

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