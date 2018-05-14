Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Чехия до конца мая откроет в Иерусалиме почетное консульство, а позднее в 2018 году - Чешский дом, предназначенный для торгово-экономических и культурных акций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш в своем микроблоге в Twitter.

"Я рад, что Чешская Республика откроет почетное консульство в Иерусалиме до конца мая. Я также буду рад, если нам удастся до конца нынешнего года открыть в Иерусалиме Чешский дом, предназначенный для чешско-израильского культурного, торгово-экономического и межчеловеческого обмена", - добавил Бабиш.