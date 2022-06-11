Чехия оказала Украине военную помощь на €140 млн

Чехия направила Украине военную помощь более чем на 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).

Чехия направила Украине военную помощь более чем на 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило информационное агентство ČTK, ссылаясь на Министерство обороны республики.

Решение о предоставлении военной помощи принимает правительство Чехии. Согласно агентству, общая сумма этой помощи возрастает практически после каждого заседания кабмина.

На предстоящей неделе национальное Министерство обороны предложит правительству направить Украине средства противохимической защиты на сумму около 8 млн крон (около 320 тыс евро). Это, согласно данным ČTK, избыточные для ВС Чехии средства, хранящиеся на армейских складах.