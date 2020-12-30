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Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19

Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19 В Чехии зарегистрирован суточный максимум по числу новых больных коронавирусом - 16 329.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 18:38
Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19

В Чехии зарегистрирован суточный максимум по числу новых больных коронавирусом - 16 329.

Как передает Report, об этом сообщил в среду минздрав.

"Наибольшее число новых больных коронавирусом за весь период пандемии зафиксировано по итогам вторника – 16 329 человек. Положительными оказались 48,5% тестов, что также является крупнейшим показателем за весь период пандемии", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике 105 710 больных коронавирусом, из них 5 712 госпитализированы, в том числе 826 в тяжелом состоянии.

В целом за весь период пандемии в Чехии заразились 701,6 тысячи человек, выздоровели 584,4 тысячи, скончались 11 429 человек.

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