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Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине

Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине Мир должен использовать все дипломатические возможности, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. Даже если посредником между Украиной и РФ станет Китай.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 21:30
Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине

Мир должен использовать все дипломатические возможности, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. Даже если посредником между Украиной и РФ станет Китай.

Как сообщает Report, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения.

По ее словам, НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России, повлекшая за собой войну в Украине, не обострялась. Однако при этом Альянс не хочет быть вовлечен в конфликт. Поэтому там считают более логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи.

Чернохова заявила, что важно не уклоняться от дипломатических переговоров.

“Неважно, будет ли посредником Запад или страны, которые могут быть близки к России. Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее покончить с этим ужасом. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай”, - сказала она.

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