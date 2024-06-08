О нас

Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат в Украине

Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат в Украине Чехия не планирует направлять инструкторов в Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил (ВСУ).
Другие страны
8 июня 2024 г. 10:11
Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат в Украине

Чехия не намерена направлять инструкторов в Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил (ВСУ).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на чешское министерство обороны.

Чехия планирует продолжить начатое после 24 февраля 2022 года обучение украинских солдат на своей территории. В текущем году республика могла бы обучить, согласно порталу, 4 тыс. военнослужащих ВСУ. Такое же их количество прошло обучение в стране в 2023 году.

Напомним, что Франция объявила о намерении обучить 4,5 тыс. украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов в Украину. Об этом 6 июня сказал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi