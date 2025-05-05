Чехия направила в Украину 500 тыс. единиц крупнокалиберных снарядов

В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила в Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила в Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Как передает Report со ссылкой на Чешское ТВ, об этом сообщил чешский премьер Петр Фиала на пресс-конференции по окончании переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

"По данным на сегодняшний день (понедельник, 5 мая), в Украину в этом году в рамках инициативы по боеприпасам было направлено около полумиллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я полагаю, что планы на этот год по данной инициативе будут выполнены", - сказал Фиала.

Днем ранее, в воскресенье, после переговоров с Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить в Украину около 1,8 млн единиц крупнокалиберных артснарядов.

По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского Минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено в Украину более 1,5 млн единиц артснарядов.