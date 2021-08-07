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Чехия направила специалистов на тушение пожаров в Греции

Чехия направила специалистов на тушение пожаров в Греции Чешские пожарные на 15 автомобилях направились в субботу помогать в тушении пожаров в Греции.
Другие страны
7 августа 2021 г. 14:30

Чешские пожарные на 15 автомобилях направились в субботу помогать в тушении пожаров в Греции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Главного пожарного управления республики Петер Ошлейшек.

"Из города Подивин (юго-восток республики) в Грецию выехали 36 пожарных на 15 пожарных автомобилях, - отметил он. - Помощь нами будет оказана, как было уточнено греческими властями, в районе Афин. Решение направить нас помогать греческим коллегам в тушении пожаров было принято [первым вице-премьером,] министром внутренних дел [Чехии] Яном Гамачеком по согласованию с министром иностранных дел [Чехии] Якубом Кулганеком".

Чешские пожарные должны 9 августа в первой половине дня прибыть в район Афин. Им предстоит преодолеть путь в 2 тыс. км, проехав через Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Предполагается, что они не менее 10 дней пробудут в Греции.

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