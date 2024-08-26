Чехия намерена весной 2025 года избавиться от зависимости от нефти РФ

Чехия в 2022 году избавилась от зависимости в поставках российского газа, а весной 2025 года планирует избавиться от зависимости в поставках нефти из РФ.

Чехия в 2022 году избавилась от зависимости в поставках российского газа, а весной 2025 года планирует избавиться от зависимости в поставках нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала на проходящем в Праге ежегодном совещании послов страны и руководителей зарубежных дипломатических миссий.

"В 2022 году мы избавились от зависимости в российском газе, а весной будущего года [мы] достигнем такой же независимости от [российской] нефти", - сказал премьер.

Он напомнил, что это произойдет после расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.

Глава правительства также отметил, что чешские АЭС отказываются от российского ядерного топлива и переходят на его закупку от западных производителей.