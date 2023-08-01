О нас

Чехия намерена продлить временную защиту для украинских беженцев

Чехия намерена продлить временную защиту для украинских беженцев Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.
Другие страны
1 августа 2023 г. 03:39
Чехия намерена продлить временную защиту для украинских беженцев

Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на CTK, соответствующие поправки к закону lex Ukraine ведомство подало 31 июля. Они предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год – до конца марта 2025 года.

В МВД Чехии убеждены, что нынешний ход полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.

Кроме того, в рабочих группах стран-членов Евросоюза существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiya ukraynalı qaçqınların müvəqqəti müdafiəsini genişləndirmək niyyətindədir

Другие новости из категории

Белый дом раскритиковал заявление Медведева о применении ядерного оружия
Белый дом раскритиковал заявление Медведева о применении ядерного оружия
1 августа 2023 г. 04:18
Военная интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны Мали и Буркина-Фасо
Военная интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны Мали и Буркина-Фасо
1 августа 2023 г. 01:45
В Мьянме продлили режим ЧП
В Мьянме продлили режим ЧП
31 июля 2023 г. 23:37
Китай ввел ограничение на экспорт комплектующих для БПЛА
Китай ввел ограничение на экспорт комплектующих для БПЛА
31 июля 2023 г. 23:13
Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России
Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России
31 июля 2023 г. 22:31
США готовы оказать гуманитарную помощь Северной Корее
США готовы оказать гуманитарную помощь Северной Корее
31 июля 2023 г. 21:56
ЮНЕСКО рекомендовала включить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой
ЮНЕСКО рекомендовала включить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой
31 июля 2023 г. 21:00
Бразилия, Индия и Китай получили приглашение на переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Бразилия, Индия и Китай получили приглашение на переговоры по Украине в Саудовской Аравии
31 июля 2023 г. 20:10
В ОИС заявили, что Швеция и Дания не приняли меры для предотвращения осквернения Корана
В ОИС заявили, что Швеция и Дания не приняли меры для предотвращения осквернения Корана
31 июля 2023 г. 20:05
Китай ограничит экспорт гражданских дронов
Китай ограничит экспорт гражданских дронов
31 июля 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi