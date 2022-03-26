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Чехия намерена поддержать направление миротворцев на Украину после достижения мира

Чехия намерена поддержать направление миротворцев на Украину после достижения мира Чехия поддержит предложение Польши о направлении международной миротворческой миссии в Украину после достижение мира в этой стране с целью наблюдения за его соблюдением.
Другие страны
26 марта 2022 г. 06:04
Чехия намерена поддержать направление миротворцев на Украину после достижения мира

Чехия поддержит предложение Польши о направлении международной миротворческой миссии в Украину после достижение мира в этой стране с целью наблюдения за его соблюдением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу чешский министр иностранных дел Ян Липавский, слова которого привело информационное агентство CTK.

"Традиционные (международные) миротворческие миссии направляются в места, где достигнута договоренность о мире, - отметил политик. - Они не направляются с целью добиваться мира и для участия в боях.... Мы поддержим миротворческую миссию (в Украине) в ситуации, когда (туда – ред.) можно будет направить такую миссию, чтобы она как раз наблюдала за соблюдением мира".

Липавский поддержал введение максимально жестких санкций против РФ. "До того момента, когда будет заключен мир, мы должны максимально поддерживать Украину и принимать максимальные ограничительные меры против РФ", - сказал министр.

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