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Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за деятельности в России

Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за деятельности в России Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank на предмет ее деятельности в России.
Другие страны
29 августа 2023 г. 16:40
Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за деятельности в России

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank на предмет ее деятельности в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал T24.

По его информации, расследование началось из-за обращения Ассоциации по правам граждан и предпринимателей.

Инициатор обращения и представитель организации Ладислав Пельцль считает, что банк благодаря деятельности в России получает огромную прибыль, что приносит деньги в российский бюджет благодаря подоходному налогу.

"В настоящее время мы занимаемся им, но о ходе этого расследования никакой дополнительной информации предоставить не можем", - заявил T24 представитель президиума полиции.

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Версия на английском языке Czech Republic launches investigation against Raiffeisen Bank over Russia business

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