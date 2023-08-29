Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за деятельности в России

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank на предмет ее деятельности в России.

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank на предмет ее деятельности в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал T24.

По его информации, расследование началось из-за обращения Ассоциации по правам граждан и предпринимателей.

Инициатор обращения и представитель организации Ладислав Пельцль считает, что банк благодаря деятельности в России получает огромную прибыль, что приносит деньги в российский бюджет благодаря подоходному налогу.

"В настоящее время мы занимаемся им, но о ходе этого расследования никакой дополнительной информации предоставить не можем", - заявил T24 представитель президиума полиции.