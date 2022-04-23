Чехия может заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия хочет заменить исключенную Россию в Совете ООН по правам человека.

Чехия хочет заменить исключенную Россию в Совете ООН по правам человека.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter .

Отмечается, что "Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Именно поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека приостановлено".

Кандидатура уже подана.

"Чехия является кандидатом на вакантное место в Совете ООН по правам человека. Чехия продолжит продвигать и защищать права человека дома и во всем мире", - пишет пресс-служба министерства.