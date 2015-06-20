Чехия может закрыть 45 диппредставительств по всему миру

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Чехии в ближайшем времени может закрыть 45 из 116 своих посольств и генконсульств по всему миру.

Как сообщает Report со ссылкой на чешский портал Novinky, это делается в целях экономии бюджетных средств.

Согласно информации, в связи с ослаблением курса чешской кроны внешнеполитическому ведомству республики не хватает на текущий год примерно 16,5 млн долларов, а на следующий год — свыше 37 млн долларов.Если необходимые средства для ведомства не будет найдены, под сокращение могут попасть порядка 270 сотрудников посольств и консульств Чехии в разных странах.

Властям республики уже приходилось прибегать к подобным мерам ранее.