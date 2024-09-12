Чехия может столкнуться с сильнейшими наводнениями последних десятилетий

Власти Чехии предупредили об угрозе повторения в республике разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов, унесших десятки человеческих жизней, из-за ливней.

Власти Чехии предупредили об угрозе повторения в республике разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов, унесших десятки человеческих жизней, из-за ливней.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на министра охраны окружающей среды Петра Гладика.

Угроза наводнений возникла в связи предупреждением метеослужбы о предстоящих в ближайшие 4-5 дней ливнях, во время которых в некоторых районах страны может выпасть более 300 мм осадков на кв. м.

"Ситуация, которая нас ожидает предстоящие четыре, возможно, пять дней, к сожалению, очень напоминает ситуацию, которая привела в республике к крупным наводнениям 1997 и 2002 годов", - сказал Гладик. Жертвами тех наводнений стали 67 человек, материальный ущерб превысил €5 млрд.

Наводнения в результате сильнейших ливней, о которых предупредили метеорологи, и ожидаемого резкого подъема воды в реках и водоемах могут произойти во всех регионах республики.

Между тем сотрудники сферы речного хозяйства республики и пожарные приступили к реализации профилактических мер по предотвращению и минимизации ущерба от ожидаемых наводнений. Плотины на водохранилищах и реках проводят водосброс с целью обеспечить принятие крупного объема дождевой воды. В ряде городов вдоль набережных устанавливаются защитные стены и барьеры от наводнений. Наиболее интенсивные работы осуществляются в восточных регионах Чехии.