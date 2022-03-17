Чехия может принять часть германских военных из подразделения НАТО в Словакии

Часть германских военнослужащих, которые войдут в состав подразделения НАТО в Словакии, могут быть размещены в Чехии.

Часть германских военнослужащих, которые войдут в состав подразделения НАТО в Словакии, могут быть размещены в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду со ссылкой на чешского министра обороны Яну Чернохову информационное агентство ČTK.

"Часть германских солдат, которые должны войти в состав подразделения НАТО в Словакии, могут быть размещены в Чехии. Это один из рассматриваемых (в НАТО) вариантов укрепления (стран на) восточном крыле Североатлантического альянса", - отметила Чернохова.

Напомним, что парламент Словакии во вторник утвердил развертывание в республике подразделения НАТО, личный состав которого будет насчитывать до 2 100 военнослужащих. Это солдаты армий Чехии, США, Германии, Нидерландов, Словении и Польши. Бундесвер должен направить 700 военнослужащих.

В НАТО было решено разместить подразделение в Словакии в связи с ситуацией на Украине. Братислава согласилась с его развертыванием от 15 марта.

Между тем бундесвер хотел бы направить в него больше солдат, чем установленная Братиславой квота. Они, согласно обсуждаемому в НАТО варианту, смогут находиться в Чехии близ границы со Словакией.