​Чехия может перейти на евро в 2020 году

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Богуслав Соботка обсудили возможность вхождения Чехии в еврозону.

Как передает Report со ссылкой на Prague Poss, об этом сказал чешский премьер-министр.

"Чешская Республика должна вести дискуссию о переходе на евро. Было бы целесообразно установить конкретную дату для принятия единой европейской валюты и постепенно работать над созданием условий", — сказал чешский премьер-министр.

Как отмечается, в ходе встречи было решено, что 2020 — это ближайшая возможная дата, когда может быть решен вопрос о переходе на европейскую валюту.