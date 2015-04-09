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    ​Чехия может перейти на евро в 2020 году

    Республика должна вести дискуссию о переходе на евро

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Богуслав Соботка обсудили возможность вхождения Чехии в еврозону.

    Как передает Report со ссылкой на Prague Poss, об этом сказал чешский премьер-министр.

    "Чешская Республика должна вести дискуссию о переходе на евро. Было бы целесообразно установить конкретную дату для принятия единой европейской валюты и постепенно работать над созданием условий", — сказал чешский премьер-министр.

    Как отмечается, в ходе встречи было решено, что 2020 — это ближайшая возможная дата, когда может быть решен вопрос о переходе на европейскую валюту.

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