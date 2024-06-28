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Чехия и Украина 18 июля подпишут соглашение о безопасности

Чехия и Украина 18 июля подпишут соглашение о безопасности Чехия 18 июля подпишет соглашение о безопасности с Украиной.
Другие страны
28 июня 2024 г. 16:01
Чехия и Украина 18 июля подпишут соглашение о безопасности

Чехия 18 июля подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщил чешский премьер Петр Фиала в соцсетях.

По его словам, документ будет подписан на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.

Между тем, агентство ЧТК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне (состоится 9-11 июля) подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице.

Сообщается, что в настоящее время текст соглашения еще дорабатывается, продолжаются обмены мнениями с украинской стороной.

Киев на данный момент заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

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Версия на английском языке Czech Republic, Ukraine to ink security agreement on July 18
Версия на азербайджанском языке Çexiya və Ukrayna təhlükəsizlik sazişi imzalayacaq

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