Чехия и Украина 18 июля подпишут соглашение о безопасности

Чехия 18 июля подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

Чехия 18 июля подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщил чешский премьер Петр Фиала в соцсетях.

По его словам, документ будет подписан на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.

Между тем, агентство ЧТК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне (состоится 9-11 июля) подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице.

Сообщается, что в настоящее время текст соглашения еще дорабатывается, продолжаются обмены мнениями с украинской стороной.

Киев на данный момент заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.