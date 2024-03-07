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Чехия и Словакия рассорились из-за отношения к России и Украине

Чехия и Словакия рассорились из-за отношения к России и Украине Чехия отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.
Другие страны
7 марта 2024 г. 03:22
Чехия и Словакия рассорились из-за отношения к России и Украине

Чехия отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, такие заседания проводятся регулярно, и эта отмена очень необычна для двух стран с чрезвычайно тесными взаимоотношениями, стран, которые еще не так давно были единым государством.

Конфликт возник после того, как словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар встретился на полях дипломатического саммита в Анталье с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Братислава подверглась жесткой критике за эти переговоры со стороны своего соседа, на что словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия является суверенной страной, которая проводит суверенную внешнюю политику, взаимодействуя "со всеми четырьмя углами земного шара".

Политика Чехии и Словакии в отношении России и поддержки Украины сейчас почти диаметрально противоположна.

Словацкий премьер Роберт Фицо недавно вновь заявлял о своих симпатиях к России и утверждал, что Путина "необоснованно демонизировали" и что война началась в 2014 году из-за "буйств украинских неонацистов". По его мнению, военного решения этого конфликта не существует и нужно искать пути мирного урегулирования ситуации.

Для Чехии мирное урегулирование в Украине - это полный вывод российских войск с ее территории. Прага выступает инициатором инициативы по срочной закупке 800 тысяч снарядов для Украины из источников за пределами Евросоюза и постоянно призывает к тому, чтобы обеспечить Украину всем необходимым ей оружием. Чехия была первой страной, которая еще до Великобритании и Польши поставила Украине танки.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya və Slovakiyanın Moskva və Kiyevə münasibətdə fikir ayrılığı ilə bağlı arası dəyib

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