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Чехия и Словакия намерены активизировать сотрудничество в энергетике

Чехия и Словакия намерены активизировать сотрудничество в энергетике Прага и Братислава намерены активизировать сотрудничество в энергетике.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 19:59
Чехия и Словакия намерены активизировать сотрудничество в энергетике

Прага и Братислава намерены активизировать сотрудничество в энергетике.

Как передает Report, об этом сообщили на совместной пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров премьер-министры Чехии и Словакии Петр Фиала и Роберт Фицо.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, - сказал Фиала. - Обе страны намерены развивать сектор атомной энергетики". Он отметил, что Прага и Братислава могут взаимодействовать в обеспечении транзита электроэнергии по территории Евросоюза.

Фицо также подтвердил приоритет совместных проектов в энергетике. Братислава и Прага, по его словам, могут совместно действовать при реализации планов строительства новых энергоблоков на АЭС и возведении малых атомных модульных реакторов.

Значительные перспективы для сторон, по словам премьеров, открываются в деле создания высокоскоростных железных дорог и автомагистралей. Начало совместных проектов запланировано на 2026 год.

Чехия и Словакия, как отметили премьеры, успешно сотрудничают в сферах обороны и безопасности. В составе натовской группы передового базирования на словацкой территории находятся более 400 чешских военных. ВВС Чехии задействованы в охране воздушного пространства Словакии. Республики намерены расширять взаимодействие в оборонной промышленности, а также при закупках вооружений.

Прага и Братислава, как было сказано на пресс-конференции, взаимодействуют в борьбе с нелегальной миграцией и выступают за укрепление внешних границ Евросоюза. Фиала и Фицо проинформировали, что намерены продолжить традицию межправительственных консультаций. Чехия весной 2024 года организует совместное заседание правительств обеих республик. Фицо пригласил Фиалу посетить с визитом Словакию.

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