Чехия и Словакия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты

Чехия начала переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90.

Чехия начала переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90.

Как передает Report, об этом сообщает чешское радио со ссылкой на министерство обороны страны.

"Представители чешского и шведского правительств приступили в пятницу к переговорам о запланированной закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90 в нескольких модификациях. Шведским экспертам были переданы технические требования к поставляемым машинам. В качестве следующего шага шведская сторона должна предоставить комплексный план производства с максимальным участием в нем чешских оборонных предприятий", - утверждается в публикации.

Отмечается, что переговоры стран должны состояться в ближайшие недели. Прага и Братислава также планируют обсудить сотрудничество в обучении специалистов управлению техники, поскольку Словакия также планирует приобрести БМП у Швеции.