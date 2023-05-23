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Чехия и Италия договорились о расширении нефтепровода

Чехия и Италия договорились о расширении нефтепровода Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода. С 2025 года этот нефтепровод будет использоваться вместо российского трубопровода «Дружба».
Другие страны
23 мая 2023 г. 19:21
Чехия и Италия договорились о расширении нефтепровода

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода. С 2025 года этот нефтепровод будет использоваться вместо российского трубопровода "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

"Повышение мощности нефтепровода TAL позволит с 2025 года увеличить объемы поставок нефти в Чехию от надежных поставщиков на четыре миллиона тонн в год, что целиком покроет наш спрос",— сообщил Петр Фиала. По его словам, с помощью этого Чехия избавится от зависимости от российской нефти.

По данным Чешского информационного агентства, объемы поставок по этому нефтепроводу составят 8 млн тонн в год. Стоимость сделки составила 1,6 млрд крон. Расходы на себя возьмет чешская фирма Mero.

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Версия на английском языке Czech Republic, Italy agree to expand the oil pipeline
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