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Чехия и Германия будут патрулировать границы от проникновения нелегалов

Чехия и Германия будут патрулировать границы от проникновения нелегалов Чешская и германская полиция сформируют совместные патрули, которые будут охранять общую границу своих стран от проникновения нелегальных беженцев.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 03:48
Чехия и Германия будут патрулировать границы от проникновения нелегалов

Чешская и германская полиция сформируют совместные патрули, которые будут охранять общую границу своих стран от проникновения нелегальных беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Чешское радио, соответствующая договоренность достигнута руководителями МВД Чехии и ФРГ.

Совместное патрулирование границы начнется в ближайшие дни. Германские полицейские получат возможность действовать при проведении операций по задержанию нелегальных беженцев на чешской стороне границы, а чешские - на германской стороне. Подобная практика существует на чешско-словацкой границе.

Также, согласно радио, руководители МВД Чехии, Германии и Польши договорились о создании состоящей из экспертов трех государств группы по борьбе с организаторами незаконного проникновения нелегальных беженцев на территорию Евросоюза.

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