Чехия и Германия будут патрулировать границы от проникновения нелегалов

Чешская и германская полиция сформируют совместные патрули, которые будут охранять общую границу своих стран от проникновения нелегальных беженцев.

Чешская и германская полиция сформируют совместные патрули, которые будут охранять общую границу своих стран от проникновения нелегальных беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Чешское радио, соответствующая договоренность достигнута руководителями МВД Чехии и ФРГ.

Совместное патрулирование границы начнется в ближайшие дни. Германские полицейские получат возможность действовать при проведении операций по задержанию нелегальных беженцев на чешской стороне границы, а чешские - на германской стороне. Подобная практика существует на чешско-словацкой границе.

Также, согласно радио, руководители МВД Чехии, Германии и Польши договорились о создании состоящей из экспертов трех государств группы по борьбе с организаторами незаконного проникновения нелегальных беженцев на территорию Евросоюза.