Чехия готовится передать Украине новые танки

Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала.

Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фиала в Twitter.

Чешский премьер отметил, что в Украину отправят танки Т-72.

"На танке Т-72 я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", - отметил он.

Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.

"Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине", - подчеркнул премьер.