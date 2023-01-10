Чехия готовится передать Украине новые танки

Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала.
Как передает Report, об этом сообщает
Чешский премьер отметил, что в Украину отправят танки Т-72.
"На танке Т-72 я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", - отметил он.
Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.
"Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине", - подчеркнул премьер.