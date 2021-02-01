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Чехия будет выпускать вакцину от коронавируса

Чехия будет выпускать вакцину от коронавируса Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что на заводе американской фармацевтической компании Novavax, расположенном близ Праги
Другие страны
1 февраля 2021 г. 00:43
Чехия будет выпускать вакцину от коронавируса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что на заводе американской фармацевтической компании Novavax, расположенном близ Праги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с апреля текущего года должно начаться серийное производство вакцины против коронавируса и ее поставки на мировой рынок.

"Поставки (на мировой рынок) вакцины (с расположенного в Чехии предприятия Novavax) должны начаться в апреле. Это самая свежая полученная мной информация", - отметил он.

Препарат, как сказал Бабиш, в данное время проходит испытания в Великобритании. Его эффективность составляет около 90%. Novavax планирует в текущем году выпустить примерно один млрд доз вакцины. Значительная часть от этого количества должна будет произведена в Чехии.

Бабиш также информировал, что республика, где вакцинация населения началась 27 декабря прошлого года, получила 372 765 доз вакцины. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.

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