Чехия больше не будет принимать беженцев

© taz.de

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Чехия не намерена принимать беженцев по согласованным квотам Евросоюза, даже если ей будут грозить экономические санкции ЕС.

Как передает Report, об этом заявил пражской газете "Право" министр внутренних дел страны Милан Хованец.

"Мы приняли 12 беженцев из примерно 1600 (по распределительным квотам ЕС), - отметил он. - Проходящие проверки (на предмет соответствия требованиям национальной безопасности) оставшихся показывают, что никого из них уже нельзя принимать".

По его оценке, ЕС может осенью начать "процесс введения санкций" в отношении Чехии из-за отказа принимать беженцев.

Хованец считает, что даже под угрозой санкций республика не должна соглашаться на прием беженцев. "Нельзя пускать сюда людей без контроля", - сказал он, подчеркнув, что будет отстаивать эту позицию в правительстве республики.