Чехия арестовала отель российского миллиардера

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend.

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CT24.

Отмечается, что таким образом начали действовать санкционные меры Чехии в отношении бизнесмена, которые были введены в конце июня.

В публикации отмечается, что правительство республики арестовало имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). По данным телеканала, общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн).