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Чехия арестовала отель российского миллиардера

Чехия арестовала отель российского миллиардера Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend.
Другие страны
31 июля 2023 г. 04:15
Чехия арестовала отель российского миллиардера

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CT24.

Отмечается, что таким образом начали действовать санкционные меры Чехии в отношении бизнесмена, которые были введены в конце июня.

В публикации отмечается, что правительство республики арестовало имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). По данным телеканала, общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн).

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