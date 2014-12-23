​Правозащитники: в Чечне уничтожено шесть жилых домов родственников боевиков

Баку. 23 декабря.REPORT.AZ/ В Чечне уничтожено шесть жилых домов, которые, как сообщается, принадлежали родственникам боевиков. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "Говорит Москва", заявил Член Московской правозащитной организации "Мемориал" Александр Черкасов.

По его словам, по крайней мере, два дома были снесены после пресс-конференции президента России Владимира Путина.

"То есть, практика коллективной ответственности и коллективного наказания продолжается, и слова увещевательные, сказанные президентом, ничего здесь не изменили", — сказал Черкасов.