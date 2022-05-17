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Чавушоглу встретится с Блинкеном

Чавушоглу встретится с Блинкеном Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Нью-Йорк для участия в Международном форуме по обзору миграции. В ходе визита он также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
17 мая 2022 г. 01:55
Чавушоглу встретится с Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Нью-Йорк для участия в Международном форуме по обзору миграции. В ходе визита он также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Турции в Twitter.

Так, глава МИД также примет участие в министерской встрече на тему "Глобальный вызов продовольственной безопасности", которая состоится 18 мая в штаб-квартире ООН под председательством Блинкена.

Министр иностранных дел Турции также проведет двусторонние встречи в США.

Запланирована также встреча Чавушоглу с членами турецкой общины Нью-Йорка.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Blinkenlə görüşəcək

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