Чавушоглу встретится с Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Нью-Йорк для участия в Международном форуме по обзору миграции. В ходе визита он также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Нью-Йорк для участия в Международном форуме по обзору миграции. В ходе визита он также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Турции в Twitter.

Так, глава МИД также примет участие в министерской встрече на тему "Глобальный вызов продовольственной безопасности", которая состоится 18 мая в штаб-квартире ООН под председательством Блинкена.

Министр иностранных дел Турции также проведет двусторонние встречи в США.

Запланирована также встреча Чавушоглу с членами турецкой общины Нью-Йорка.