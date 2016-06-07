Чавушоглу: Турция хочет добиться результата в вопросе безвизового режима с ЕС

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Турция будет вынуждена приостановить действие соглашения с ЕС о реадмиссии, если не будет результатов в договоренностях о визовой либерализации с Шенгенской зоной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире телеканала TRT во вторник.

"Позиция Европы в отношении нас снижает уровень доверия турок к ЕС. Мы все еще с решительностью продолжаем работу по евроинтеграции и хотим добиться результатов в деле отмены виз", - сказал министр.

Он указал, что в случае "отсутствия прогресса по визовой либерализации Турция будет вынуждена приостановить действие соглашения о реадмиссии".

Это соглашение является одним из основных условий для отмены виз и может существенно повлиять на реализацию достигнутых 18 марта в Брюсселе договоренностей Турции и ЕС по борьбе с нелегальной миграцией. Закон ранее был одобрен парламентом и предусматривает возможность депортации обеими сторонами лиц, нелегально проживающих на территориях стран ЕС и Турции или в отношении которых есть судебные предписания о задержании или аресте.