Чавушоглу: Турция будет продвигаться в Сирии вместе с США

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие военные будут продвигаться в Сирии вместе с американскими. В частности, войска планируют вместе войти в Манбидж. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова передает агентство Reuters.

Отмечается, что Чавушоглу сделал заявление в штаб-квартире НАТО после встречи с госсекретарем США Майком Помпео. При этом Помпео выразил обеспокоенность в связи с решением Турции купить российские зенитные ракетные системы С-400. "Мы сообщили ему, что эти системы нам нужны", - заявил Чавушоглу.