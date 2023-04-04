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Чавушоглу: Сотрудничество Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом - условие для принятия в НАТО

Чавушоглу: Сотрудничество Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом - условие для принятия в НАТО Сотрудничество Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом является условием одобрения Анкары вступления Швеции в НАТО.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 19:06
Чавушоглу: Сотрудничество Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом - условие для принятия в НАТО

Сотрудничество Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом является необходимым условием одобрения Анкары вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом.

"На встрече со шведским коллегой Билльстремом напомнили ему о необходимых шагах, которые следует предпринять для вхождения в НАТО. Обязательным является сотрудничество, ориентированное на результат, в противодействии терроризму", - говорится в его публикации в Twitter.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации.

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