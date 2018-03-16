Чавушоглу: Следующие саммиты по Сирии пройдут в Турции и Иране

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Следующие саммиты России, Турции и Ирана по Сирии пройдут в Стамбуле и Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам встреч глав МИД России, Ирана и Турции в Астане по урегулированию сирийского кризиса.

"В будущем саммиты стран - гарантов перемирия с участием президентов Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию пройдут в Стамбуле и Тегеране", - заявил М.Чавушоглу.

Он отметил, что впервые в Астане прошла встреча сирийских властей с оппозицией при поддержке стран-гарантов - России, Турции и Ирана - с целью достижения консенсуса и стабилизации ситуации в стране.

Турецкий министр указал на важность недопущения эскалации насилия в Восточной Гуте.

"Нельзя допустить, чтобы мирное население страдало дальше. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления призвал международное сообщество быть гораздо более активным в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.

По его словам, гуманитарная помощь попадает внутрь Восточной Гуты, однако проблемы возникают с теми мирными гражданами, которые выходят из этого района.

"Более 12 тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты, и их выход продолжается. Но там есть серьезные проблемы - жители выходят, хотя боевики пытаются им препятствовать. Тем не менее, работа с полевыми командирами внутри Восточной Гуты постепенно дает свои результаты", - сказал министр.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что необходимо продолжать совместные усилия всех стран-гарантов до полного освобождения всей Сирии от террористических группировок.

"Создание зон деэскалации - важный шаг, чтобы закончить гражданскую войну в Сирии", - сказал он.