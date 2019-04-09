Чавушоглу раскритиковал решение США признать КСИР террористической организацией

​Чавушоглу раскритиковал решение США признать КСИР террористической ор

9 апреля, 2019 22:28

https://report.az/storage/news/970569ed92525859b87e74e6a6ae1102/2d7f1e5b-aa71-4dd4-9560-7e7d4ad2d22f_292.jpg Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг во вторник критике решение США внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций. "Подобные решения приводят к нестабильности в регионе", - как передает Report приводит агентство Anadolu слова главы МИД, ответившего на просьбу журналиста прокомментировать решение Вашингтона. 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести формирования КСИР в список иностранных террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование Вооруженных сил США.

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