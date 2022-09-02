Чавушоглу: Процесс расширения ЕС на сегодняшний день отодвинут на второй план

"На сегодняшний день процесс расширения ЕС отодвинут на второй план, а повестка Евросоюза формируется узкими политическими интересами отдельных кругов и стран".

"На сегодняшний день процесс расширения ЕС отодвинут на второй план, а повестка Евросоюза формируется узкими политическими интересами отдельных кругов и стран".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем обращении к участникам саммита Открытой балканской инициативы в Белграде, где принимают участие представители Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Венгрии.

Он отметил, что расширение некогда было одной из самых успешных политических инициатив ЕС.

"Современный Евросоюз замкнулся в себе, и узкие политические интересы поглотили повестку расширения. Никто, к примеру, не может толком объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ожидают принятия в ЕС", - сказал Чавушоглу.