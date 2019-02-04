Чавушоглу обвинил Запад в двойных стандартах по делу Кашикчи

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Западные страны проявляют двойные стандарты по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, пытаясь замалчивать это преступление.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Как только дело заходит о деньгах и контрактах, страны Запада преображаются и начинают придерживаться двойных стандартов, замалчивая дело Кашикчи", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Он также раскритиковал реакцию саудовских властей на убийство журналиста.

"Масштабное расследование, начатое турецкими властями, вынудило Эр-Рияд признать факт убийства, хотя поначалу саудовские власти прибегали к дешевой тактике и уловкам… Что сделали с телом? Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о некоем пособнике убийц из числа граждан Турции. Кто же он? Нам пообещали отправить фоторобот. Зачем нам фоторобот, когда можно назвать его имя, если он вообще существует", - сказал турецкий министр.

Он добавил, что турецким властям известно, кто и как убил саудовского журналиста.