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Чавушоглу обсудил с Блинкеном ликвидацию последствий землетрясения

Чавушоглу обсудил с Блинкеном ликвидацию последствий землетрясения Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил вопросы ликвидации последствий землетрясения.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 08:01
Чавушоглу обсудил с Блинкеном ликвидацию последствий землетрясения

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил вопросы ликвидации последствий землетрясения.

Как передает Report, об этом американский дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что в разговоре с главой МИД Турции рассказал о поддержке США усилий по ликвидации последствий землетрясения.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим в Турции и Сирии", - написал Блинкен.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Çavuşoğlu ilə zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasını müzakirə edib

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