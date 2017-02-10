Чавушоглу назвал защиту прав крымских татар одним из приоритетов Турции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Защита прав крымских татар является одним из приоритетов Турции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Украину.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Среди наших приоритетов — крымские татары, защита их идентичности, защита от агрессии. Мы продолжим тесные контакты с представителями крымских татар по этому вопросу и будем ставить его на международной арене", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве.