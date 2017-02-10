 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чавушоглу назвал защиту прав крымских татар одним из приоритетов Турции

    Глава МИД Турции: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Защита прав крымских татар является одним из приоритетов Турции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Украину.

    "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Среди наших приоритетов — крымские татары, защита их идентичности, защита от агрессии. Мы продолжим тесные контакты с представителями крымских татар по этому вопросу и будем ставить его на международной арене", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi