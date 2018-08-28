 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чавушоглу: Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает

    Анкара ждет ясного сигнала от ЕС по вопросу членства в союзе

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Вступление в Европейский союз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Литве.

    "Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", - отметил М.Чавушоглу.

    По словам главы МИД, в Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек.

    "Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает", - подчеркнул турецкий дипломат, добавив, что Анкара ждет ясного сигнала от ЕС по вопросу членства в союзе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi