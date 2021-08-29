Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, главы дипломатий Турции и США обсудили последние события в Афганистане.

"Госсекретарь поговорил с министром иностранных дел Турции, чтобы обсудить наше сотрудничество в Афганистане и текущие усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, а также стран-союзников и партнеров", - говорится в заявлении Госдепартамента.