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Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
29 августа 2021 г. 00:46
Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане
Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, главы дипломатий Турции и США обсудили последние события в Афганистане.

"Госсекретарь поговорил с министром иностранных дел Турции, чтобы обсудить наше сотрудничество в Афганистане и текущие усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, а также стран-союзников и партнеров", - говорится в заявлении Госдепартамента.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın dövlət katibi və Türkiyənin XİN başçısı Əfqanıstanı müzakirə ediblər

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