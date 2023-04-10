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Чавушоглу: Четырехсторонняя встреча по Сирии планируется на начало мая

Чавушоглу: Четырехсторонняя встреча по Сирии планируется на начало мая Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана по сирийской проблеме может состояться в начале мая в Москве.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 19:35
Чавушоглу: Четырехсторонняя встреча по Сирии планируется на начало мая

Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана по сирийской проблеме может состояться в начале мая в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу A Haber.

"Ранее заместители министров иностранных дел прорабатывали этот вопрос об организации встречи на уровне глав МИД. На той неделе мы обсудили это с главой МИД России Сергеем Лавровым. На данный момент такая встреча планируется на начало мая, и пройдет она в Москве", - сказал Чавушоглу.

По его словам, встреча лидеров будет в повестке четырехсторонней встречи глав МИД по Сирии.

"Целью четырехсторонних встреч являются нормализация и возрождение механизмов урегулирования в Сирии, в частности Астанинского процесса", - добавил он.

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