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Чавушоглу: Блинкен пригласил меня посетить с визитом Вашингтон

Чавушоглу: Блинкен пригласил меня посетить с визитом Вашингтон Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригласил его посетить с визитом Вашингтон 18 мая.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 22:04
Чавушоглу: Блинкен пригласил меня посетить с визитом Вашингтон

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригласил его посетить с визитом Вашингтон 18 мая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал по итогам встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы ведем переговоры с США о закупке новых типов F-16, они идут хорошо. Они по-прежнему выражают недовольство приобретенными у РФ С-400, но признают, что реализация этой сделки важна для НАТО. У нас также есть проблемы, с которыми нам очень некомфортно, особенно это касается поддержки Соединенными Штатами "Сил народной самообороны", что угрожает нашей национальной безопасности. Блинкен пригласил меня с визитом в Вашингтон 18 мая для участия во встрече на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул глава МИД Турции.

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