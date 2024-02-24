Уцелевшие после бомбардировки Хиросимы часы проданы более чем за $30 тыс.

Расплавленные наручные часы, уцелевшие после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе в США за 31 113 долларов.

Расплавленные наручные часы, уцелевшие после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе в США за 31 113 долларов.

Об этом Report передает со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

В описании артефакта сообщается, что часы, которые были извлечены из руин города на западе Японии, застыли во времени в момент взрыва в 8:15 утра.

Аукционный дом, расположенный в Бостоне, через который в четверг был продан лот, не раскрыл покупателя.

Международная кампания за запрещение ядерного оружия выступила против продажи этого предмета, направив письмо с требованием снять объявление с продажи из-за опасений, что частные лица могут нажиться на артефакте, который несет в себе исторический урок.