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Уцелевшие после бомбардировки Хиросимы часы проданы более чем за $30 тыс.

Уцелевшие после бомбардировки Хиросимы часы проданы более чем за $30 тыс. Расплавленные наручные часы, уцелевшие после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе в США за 31 113 долларов.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 16:45
Уцелевшие после бомбардировки Хиросимы часы проданы более чем за $30 тыс.

Расплавленные наручные часы, уцелевшие после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе в США за 31 113 долларов.

Об этом Report передает со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

В описании артефакта сообщается, что часы, которые были извлечены из руин города на западе Японии, застыли во времени в момент взрыва в 8:15 утра.

Аукционный дом, расположенный в Бостоне, через который в четверг был продан лот, не раскрыл покупателя.

Международная кампания за запрещение ядерного оружия выступила против продажи этого предмета, направив письмо с требованием снять объявление с продажи из-за опасений, что частные лица могут нажиться на артефакте, который несет в себе исторический урок.

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