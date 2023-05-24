Часы последнего императора Китая продали на аукционе за $5,1 млн

Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И (1906-1967) наручные часы Patek Philippe проданы на аукционе в Гонконге за 40 млн гонконгских долларов (около $5,1 млн).

Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И (1906-1967) наручные часы Patek Philippe проданы на аукционе в Гонконге за 40 млн гонконгских долларов (около $5,1 млн).

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Речь идет о часах Reference 96 Quantieme Lune, возраст которых насчитывает 86 лет. Их общая цена на аукционе, включая комиссионные, составила 48,9 млн гонконгских долларов (около $6,27 млн).

Лот приобрел анонимный коллекционер, который принимал участие в торгах по телефону. По данным газеты, в последний раз он повысил ставку сразу на 10 млн гонконгских долларов (около $1,28 млн).

Помимо часов, в ходе аукциона были проданы и другие личные вещи императора: веер, записная книжка, а также рисунки одного из его родственников.