О нас

Часы последнего императора Китая продали на аукционе за $5,1 млн

Часы последнего императора Китая продали на аукционе за $5,1 млн Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И (1906-1967) наручные часы Patek Philippe проданы на аукционе в Гонконге за 40 млн гонконгских долларов (около $5,1 млн).
Другие страны
24 мая 2023 г. 04:42
Часы последнего императора Китая продали на аукционе за $5,1 млн

Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И (1906-1967) наручные часы Patek Philippe проданы на аукционе в Гонконге за 40 млн гонконгских долларов (около $5,1 млн).

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Речь идет о часах Reference 96 Quantieme Lune, возраст которых насчитывает 86 лет. Их общая цена на аукционе, включая комиссионные, составила 48,9 млн гонконгских долларов (около $6,27 млн).

Лот приобрел анонимный коллекционер, который принимал участие в торгах по телефону. По данным газеты, в последний раз он повысил ставку сразу на 10 млн гонконгских долларов (около $1,28 млн).

Помимо часов, в ходе аукциона были проданы и другие личные вещи императора: веер, записная книжка, а также рисунки одного из его родственников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin sonuncu imperatorunun saatı hərracda 5,1 milyon dollara satılıb

Другие новости из категории

США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении
США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении
24 мая 2023 г. 03:17
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека
24 мая 2023 г. 02:02
Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования
Красный Крест сообщил о сокращении работников из-за дефицита финансирования
24 мая 2023 г. 01:51
Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении
Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении
24 мая 2023 г. 01:08
Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение
ФотоАфганистан и Китай открывают прямое авиасообщение
24 мая 2023 г. 00:49
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
24 мая 2023 г. 00:32
Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины
Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины
23 мая 2023 г. 23:58
США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт
США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт
23 мая 2023 г. 23:11
Словения признала Голодомор геноцидом украинцев
Словения признала Голодомор геноцидом украинцев
23 мая 2023 г. 22:34
В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы
В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы
23 мая 2023 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi