Частный вертолет потерпел крушение на острове Самос, двое пострадали

Частный вертолет потерпел крушение на острове Самос, два человека, находившихся на его борту, получили ранения легкой степени тяжести.

Частный вертолет потерпел крушение на острове Самос, два человека, находившихся на его борту, получили ранения легкой степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его данным, вертолет летел с острова Парос и направлялся в Турцию. Он начал спускаться на аэродром Самоса для дозаправки, ударился о взлетно-посадочную полосу при посадке и перевернулся. У вертолета отломился хвост, но он не загорелся.

На борту находились два человека, которые получили легкие ранения. Пилота на скорой помощи доставили в больницу для профилактических обследований, отмечает телеканал.